В Нур-Султане оцифруют инженерные сети, земучастки и здания – акимат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оцифровку инженерных сетей и зданий, создание 3D-модели города и инвестиционной карты обсудили под руководством акима столицы Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Нур-Султан.

АО «Astana Innovations» приступило к реализации цифровых проектов. «Руководство страны уделяет особое внимание цифровизации и автоматизации госуслуг, в данном направлении проводим большую работу. Оцифровка инженерных сетей позволит разом решить несколько задач: с применением 3D- и BIM-технологий можно будет видеть нагрузки на сети, где необходимо заменить, где увеличить мощность. Также реализация цифровых проектов, таких как цифровой генеральный план города, предоставит возможность прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, данные о потребности в обеспечении больницами, школами, детскими садами тех или иных районов, видеть состояние существующих и проектируемых дорожных сетей», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Также оцифруют земельные участки, это позволит создать актуальную базу: по свободным земельным участкам, рациональному использованию, изъятию участков, не используемых по назначению. Создание пространственного трехмерного макета Генплана позволит видеть 3D-голограмму города и отдельных объектов, моделировать природные и техногенные ситуации и поведение городской инфраструктуры (порывы канализации, аварии, ураганы и т.д), проектировать плотность городской застройки и т.д. Кроме того, благодаря оцифровке города будет доступна инвестиционная карта – предприниматели смогут видеть, что и в каком районе необходимо открыть, к примеру, аптеки, магазины, нотариусы и т.д.