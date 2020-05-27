В Нур-Султане обсудили вопросы карантина и подготовки к купальному сезону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате столицы состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ходе совещания под председательством заместителя акима Нур-Султана Бахтияра Макена обсуждены вопросы соблюдения карантинных мер, а также подготовки к купальному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Как пояснили участники заседания, разрабатывается алгоритм въезда и выезда студентов и школьников за пределы столицы, а также порядок сдачи анализа на коронавирус на бесплатной основе для социально уязвимых слоев населения, в частности для малообеспеченных семей.

Другой важный вопрос – подготовка к купальному периоду. Как рассказал и. о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султану Есен Байыров, на территории города установлено 90 запрещающих знаков, 20 информационных стендов, 20 плавающих буйков. Во время купального сезона на ежедневное патрулирование будут задействованы 20 сотрудников личного состава, 14 лодок, а также 30 человек из числа общественных спасателей, 15 специалистов центра по обеспечению гражданской обороны акимата города.

Есен Байыров также рассказал о мерах пожарной безопасности и случаях выпадения детей из окон. Последняя проблема обретает особенную актуальность, если учесть, что с 2018 по настоящее время в Нур-Султане зарегистрирован 51 случай падения детей из окон.

Подводя итоги заседания, заместитель акима столицы Бахтияр Макен акцентировал внимание на необходимости строгого обеспечения безопасности граждан на воде, а также обсудил обустройство городских пляжей.

«Уважаемые коллеги, в связи с резким потеплением и ранним началом купального периода будут открыты бесплатные пляжи на территории города. Необходимо обустроить их в соответствии с правилами безопасности на водоемах. На пляжах в обязательном порядке, помимо другого необходимого оборудования, должны быть установлены информационные стенды с данными о температуре воды, глубине акватории и другой информацией. Жителям необходимо соблюдать карантинные санитарные нормы на пляжах», – подчеркнул заместитель акима.

Бахтияр Макен напомнил, что за безопасность детей на воде в первую очередь несут ответственность родители. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нахождения детей на водоемах без присмотра взрослых.