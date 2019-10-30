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вчера 19:05
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В Нур-Султане обсудили работу региональных молодежных ресурсных центров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане, в рамках информационной кампании «Еңбекқор жастар», прошел республиканский семинар-тренинг «Молодежные ресурсные центры в новых реалиях рынка труда». Об этом передает МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие более 40 человек, которые приехали в столицу из 15 регионов страны.
С приветственной речью перед участниками мероприятия выступил вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин, который отметил, что молодежные ресурсные центры – это опора молодежной политики.
«Сегодня в Казахстане работают более 208 молодежных ресурсных центров, на которых возложена задача по реализации молодежной политики, трудоустройству, консультации, оказании содействия в переквалификации, и так далее», - сказал он.
Д.Есин подчеркнул, что благодаря имеющимся программам, реализуемым в МРЦ, сократилась численность безработной молодежи, однако проблемы по трудоустройству по сей день существуют.
«Сегодня мы знаем, что есть динамика в том, что сократилась безработная молодежь. По последним данным она составляет 3,8%, и категория НИД за второй квартал 2019 года сократилась на 7,6% - это говорит о том, что ведется работа как государственными органами, так и органами молодежной политики, в том числе и молодежными ресурсными центрами», - сказал он.
Также с приветственной речью выступил вице-министр труда и социальной защиты Нариман Мукушев, обращаясь к участникам семинара, он подчеркнул необходимость и важность донесения информации по имеющимся программам, направленным на поддержку молодежи.
«Если говорить о Министерстве труда, мы обязаны не просто создать программу и претворить ее жизнь, но на пальцах, удобно, понятно донести информацию до населения, - заявил Мукушев. - К сожалению, до прихода в Минтруда я не знал о программе «Енбек». Я не знал, что существуют в Казахстане центры занятости населения. Я считал себя грамотным, смотрел телевизор, в социальных сетях сидел, но ни разу не выскочила информация касательно этих программ. Поэтому здесь очень важно доносить до каждого человека, какие есть программы, какие есть удобства и какие механизмы нужно использовать».
В мероприятии приняли участие представители НПП «Атамекен», которые поделились актуальной информацией касательно таких программ, как: «Бастау бизнес», «Жас кәсіпкер».
В ходе мероприятия участники обсудили сложившиеся тенденции на рынке труда. Спикерами выступили лидеры мнений, которые в рамках обучающего семинара рассказали о дуальном образовании, кризисном управлении, проектном менеджменте и ряде других программ.
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