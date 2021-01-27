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В Нур-Султане обсудили перспективы обмена опытом с Францией по обеспечению прав религиозных объединений

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Января 2021, 15:44
В Нур-Султане обсудили перспективы обмена опытом с Францией по обеспечению прав религиозных объединений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве информации и общественного развития состоялась встреча председателя Комитета по делам религий Ержана Нукежанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Казахстане Дидье Канессом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи Е.Нукежанов поделился опытом Казахстана в обеспечении межконфессионального согласия. Также ознакомил с проделанной работой по обеспечению прав людей на свободу совести и налаживанию конструктивного сотрудничества со всеми законно действующими религиозными объединениями.

Кроме того, обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области свободы вероисповедания, а также обмена опытом по защите и обеспечению прав религиозных объединений.

Д. Канес высоко оценил положительную динамику в области обеспечения свободы вероисповедания в Казахстане.

В завершение встречи стороны выразили намерения о дальнейшем налаживании тесных и взаимовыгодных отношений.


Правительство РК   Религия   Франция   Общество  
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