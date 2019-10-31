В Нур-Султане обсудили цены на услуги «Правительства для граждан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект цен на услуги «Правительства для граждан» в сфере единого совокупного платежа обсудили на публичных слушаниях под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января текущего года вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс о налогах и других обязательных платежах, предусматривающие оплату единого совокупного платежа физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Единый совокупный платеж включает в себя уплату сумм индивидуального подоходного налога и социальных выплат, а именно: обязательных пенсионных взносов; социальных отчислений и взносов по системе обязательного медицинского страхования. Внедрению уплаты единого совокупного платежа способствовала система обязательного медицинского страхования. Единый совокупный платеж предусматривает вовлечение в систему медицинского страхования самозанятых лиц, которые будут иметь доступ к медицинским услугам с правом выбора медицинского учреждения, после внедрения медицинского страхования», – сказал заместитель директора центрального филиала Госкорпорации «Правительство для граждан» по координации деятельности и пенсионного обеспечения Мухтар Еркебулан, выступивший с основным докладом.

По его словам, сумма единого совокупного платежа составляет в месяц 1 МРП для городов республиканского значения, столицы и городов областного значения, 0,5 МРП для других населенных пунктов. Единый совокупный платеж состоит из следующих долей: 10% – индивидуальный подоходный налог; 30% – взносы в ЕНПФ; 40% – взнос в Фонд обязательного медицинского страхования; 20% – отчисления в Фонд социального страхования.

Как пояснил М.Еркебулан, уплата единого совокупного платежа дает возможность участникам накопительной пенсионной системы получать выплаты в случае возникновения социальных рисков, а также лица, уплатившие единый совокупный платеж, будут считаться уплатившими налог со своих доходов.

М.Еркебулан отметил, что перед Госкопорацией стоят задачи распределения и перечисления сумм единого совокупного платежа в государственные фонды социального страхования, медицинского страхования, ЕНПФ и в бюджет по месту регистрации плательщиков. Второй функцией Госкорпорации является осуществление возврата ошибочно уплаченных сумм единого совокупного платежа. Соответственно, разработаны и согласованы с заинтересованными государственными органами тарифы на работы и услуги, выполняемые Госкорпорацией в рамках указанных задач.

В свою очередь, директор департамента Госкорпорации Данияр Искабылов сообщил, что цены на услуги, оказываемые в качестве субъекта государственной монополии, рассчитаны в соответствии с приказом министра национальной экономики РК от 15 марта 2016 года №134. Заказчиком этих услуг выступает Министерство труда и социальной защиты населения РК. С начала года по 30 сентября Госкорпорацией было обработано 339 тысяч платежных поручений на общую сумму 616,6 миллиона тенге.

В публичных слушаниях приняли участие представители Минтруда, Миннацэкономики, НПП «Атамекен» и Государственного фонда социального страхования.