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    13:19, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В Нур-Султане обнаружили труп полковника КНБ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане обнаружили труп полковника КНБ Азамата Ибраева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 января 2022 года в городе Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт Есильским ОП ДП г.Нур-Султан зарегистрирован в ЕРДР №227116031000018 от 10 января 2022 года. Проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

    Ранее сообщалось , что в Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. «В г. Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются», - прокомментировали в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

    Напомним , сегодня, 10 января, объявлен Днем общенационального траура в Казахстане. Отметим, что в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана КНБ ЧП-2022
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