В Нур-Султане объявлена ЧС в связи с бураном
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане объявлена чрезвычайная ситуация в связи с усилением ветра, метелями и бураном. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас по городу Нур-Султан объявлена ЧС. Она прошла регистрацию в Управлении юстиции, в данное время готовится заседание комиссии по ЧС в шести регионах», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.
По его словам, там, где имеются затруднения в обеспечении населенных пунктов, ЧС будет объявляться.
«Причина объявления ЧС – проблема жизнеобеспечения, своевременной доставки людей к местам проживания и к месту работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами», - отметил спикер.
«В зависимости от обстановки на территории, акиматы в регионах принимают решения об объявлении ЧС», - добавил Ю. Ильин.
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