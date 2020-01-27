В Нур-Султане объявлена ЧС в связи с бураном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане объявлена чрезвычайная ситуация в связи с усилением ветра, метелями и бураном. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по городу Нур-Султан объявлена ЧС. Она прошла регистрацию в Управлении юстиции, в данное время готовится заседание комиссии по ЧС в шести регионах», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, там, где имеются затруднения в обеспечении населенных пунктов, ЧС будет объявляться.

«Причина объявления ЧС – проблема жизнеобеспечения, своевременной доставки людей к местам проживания и к месту работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами», - отметил спикер.

«В зависимости от обстановки на территории, акиматы в регионах принимают решения об объявлении ЧС», - добавил Ю. Ильин.