В Нур-Султане объявлен прием документов по программе «Берекелі баспана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жилищный фонд акимата города Нур-Султан объявляет о приеме документов по программе «Берекелі баспана» арендное жилье без права выкупа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Жилищного фонда в Instagram.

В программе могут принять участие состоящие в очереди на жилье по категории: cоциально уязвимые слои населения, дети-сироты и многодетные семьи.К социально уязвимым слоям населения относятся: ветераны и инвалиды ВОВ; лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний; пенсионеры по возрасту; неполные семьи; инвалиды I и II группы; оралманы; лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий; семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных обязанностей.

Это арендное жилье без права выкупа, количество квартир: 14.

На сколько лет дается жилье по данной программе?

При предоставлении жилья, заключается договор найма сроком на 5 лет с правом продления.Соответственно, вы сможете жить неограниченное количество времени, перезаключая договор найма каждые 5 лет.

Дата приема: с 21 октября по 25 октября текущего года.

Предоставляются трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры: 3 квартиры (трёхкомнатные) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 3 квартиры (четырёхкомнатные) многодетным семьям и многодетным матерям; 8 квартир (трёхкомнатные) социально уязвимым слоям населения.

Отбор проходит по дате постановки и составу семьи. Первоначального взноса нет.

Можно ли приватизировать в собственность данную квартиру?

Приватизировать в собственность данную квартиру нельзя.

Прием документов будет осуществляться в Жилищном фонде по адресу: пр. Р.Кошкарбаева, 39.Приём заявок с 8.30 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.30.