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В Нур-Султане назвали спортсмена, совершившего прорыв года

12 Декабря 2021 22:25
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В Нур-Султане назвали спортсмена, совершившего прорыв года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 12 декабря, в Нур-Султане прошла церемония вручения Национальной спортивной премии-2021. И победителем в номинации «Прорыв года» стал казахстанский каратист Нурканат Ажиканов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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На недавнем чемпионате мира в ОАЭ спортсмен отметился двумя бронзовыми медалями. Сначала он стал третьим в личных соревнованиях, а затем помог мужской команде оформить историческую «бронзу», внеся свой вклад в победу над Турцией.

«Я впервые принял участие в первенстве мира среди взрослых и смог вернуться с наградами. Это была моя первая и самая крупная победа в спортивной карьере. Поэтому сегодняшняя победа для меня особенно важна. Для меня большая честь быть в одном списке с сильнейшими спортсменами страны. Более того, такие Премии еще больше вдохновляют атлетов. Большое спасибо Национальному Олимпийскому комитету, который не оставляет без внимания наши успехи и учитывает наш труд! Спасибо каждому болельщику, который проголосовал. Мы в свою очередь постараемся радовать нашу страну победами. Спасибо!», - сказал спортсмен.

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#Нур-Султан   #Спорт  
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