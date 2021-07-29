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В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями

29 Июля 2021 22:00
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В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме, ежедневно проверяя свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений. За прошедшие сутки, 28 июля ими выявлено 5 заведений, где зафиксированы нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Так, в районе Есиль ночной клуб «Aura Club Alanya» продолжал функционировать после установленного времени.

Стоит отметить, что некоторые заведения работают за закрытыми дверями, не позволяя членам мониторинговых групп попасть внутрь. Среди таковых – музыкальный бар «The Bus», кафе «Центр лагмана и плова», ресторан-караоке «Alanya».

В числе нарушителей также компьютерный клуб «Black House», расположенный в Байконурском районе.

В Алматинском районе режим работы нарушили караоке-бар «Mansion» и бар «ХЗ».

В районе Сарыарка не соблюдали карантин в столовой «Ас».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные Управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно выявляются свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ. Жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и требования карантина, чтобы остановить рост распространения заболевания.


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