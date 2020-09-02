В Нур-Султане награждены волонтеры-спасатели, работавшие в местах купания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице награждены волонтеры, обеспечивавшие в течение купального сезона безопасность людей в местах купания. передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обеспечение безопасности людей на берегах водоемов, кроме сотрудников нашего Департамента, большой вклад внесли городской акимат, полицейские, Национальная гвардия и волонтеры. В настоящее время по линии чрезвычайных ситуация трудятся 60 волонтеров. Из них 45 студентов и школьников, еще 15 безработные. Волонтеры все лето работали вместе с нашими специалистами. Они играют особую роль в сохранении жизни людей и занимаются общественно полезным делом», – сказал в ходе брифинга начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султан Бауыржан Сыздыков.

Начальник Департамента вручил отличившимся волонтерам благодарственные письма.

«Как видите, в ситуации, когда в стране эпидемия, в трудный период многие люди помогают друг другу. Мне тоже захотелось стать волонтером, приносить пользу обществу. С друзьями-волонтерами мы все лето провели на берегу. Наша обязанность – следить за безопасностью людей вблизи воды. Благодаря волонтерской работе я научился оказывать помощи спасать утопающих, использовать спасательные веревку и круг, а также оказывать первую помощь», – сказала ученица 11 класса школы-гимназии №6 Арайлым Мадиева.