В Нур-Султане наградили врачей, полицейских и волонтёров за работу на блокпостах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на блокпосту «Жибек Жолы» по Карагандинской трассе начальник департамента полиции Нур-Султана, генерал-майор Ержан Саденов наградил особо отличившихся во время карантина сотрудников полиции, волонтеров, врачей, которые оказывали активное содействие по недопущению распространения инфекции и стоявших на передовой в борьбе с вирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

От имени министра МВД РК Ерлана Тургумбаева, акима столицы Алтая Кульгинова и начальника департамента полиции Нур-Султана Ержана Саденова грамотами, благодарственными письмами были награждены сотрудники полиции, волонтеры и врачи.

«Полицейские, врачи, волонтеры - все сплотились вместе, оказывая помощь, чтобы победить болезнь и как можно быстрее вернуться к обычной жизни. Выражаем особую благодарность и признательность полицейским, волонтерам, врачам за ваш труд. От вашей работы зависело здоровье наших граждан. Вы являетесь настоящим примером добра и солидарности», - сказал начальник ДП Ержан Саденов.

Волонтеры наравне с полицейскими участвовали в рейдовых и профилактических мероприятиях, проводя разъяснительную работу. Совместно с участковыми инспекторами они беседовали с гражданами, напоминая о мерах собственной безопасности. Врачи круглосуточно находились на передовой в борьбе с инфекцией, спасая жизни людей.

В период карантина немало сотрудников полиции проявили истинный героизм. В их числе полицейские, которые сопровождали с блокпостов рожениц в родильные дома, граждан в больницы с различными травмами и т.д.

Вместе с тем департамент полиции напоминает, что режим карантина не пройден, эпидемия не исчезла. Поэтому необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических норм.