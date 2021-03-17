В Нур-Султане наградили спасшего трех человек военнослужащего Нацгвардии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник столичного ДЧС полковник гражданской защиты Куанар Базарбаев наградил героя - приказом министра по ЧС Республики Казахстан генерал-майора Юрия Ильина нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» награжден военнослужащий Национальной гвардии РК майор Тасмагамбетов Алимжан Алибаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС г. Нур-Султан.

Куанар Бекенович поблагодарил Алимжана за совершенный поступок и бдительность, и пожелал в дальнейшем успехов в работе.

26 февраля 2021 года около 12.00 часов военнослужащий воинской части города Нур-Султан майор Тасмагамбетов Алимжан, находясь в ежегодном трудовом отпуске в Петропавловске, ехал на своей машине по делам. Проезжая по городу, гвардеец заметил дым на балконе одной из квартир пятиэтажного дома.

Увидев дым на первом этаже, который очень быстро распространялся по дому, он побежал к подъезду, по дороге сообщив в службу «101». Дверь подъезда была закрыта, ему пришлось звонить по домофону во все квартиры и кидаться снежками в окна жителей. К счастью дверь открыли быстро. Зайдя в подъезд, он увидел, что всё вокруг уже заволокло едким дымом, в задымленной квартире на момент пожара никого не оказалось. Затем он поднялся на верхние этажи. На пятом этаже в одной из квартир проживала 83-летняя женщина. Она не знала о пожаре, так как спала. Не теряя времени, он поднял ее и вынес на свежий воздух и посадил в свою машину для обогрева, так как на улице было очень холодно. Также ему удалось эвакуировать еще одну женщину в возрасте 70 лет и 14-летнего мальчика. После чего на место происшествия прибыл пожарный расчет и обеспечил ликвидацию пожара.

Благодаря грамотным и умелым действиям Тасмагамбетов А.А. эвакуировал трех человек. В общей сложности на данном пожаре эвакуировано 15 человек, из них трое детей.