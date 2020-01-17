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В Нур-Султане наградили лучших врачей проекта «Медицинские поезда»

17 Января 2020 08:50
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В Нур-Султане наградили лучших врачей проекта «Медицинские поезда»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 67 тысяч жителей отдаленных сел страны получили квалифицированную медпомощь узкопрофильных специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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В Нур-Султане 16 января состоялось награждение лучших врачей проекта «Медицинские поезда» 2019 года при участии министра здравоохранения Елжана Биртанова и председателя правления АО ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова.

«Медицинский поезд представляет собой клинику на колесах, оснащенную современным диагностическим оборудованием: лабораторией, рентгеном, флюорографией, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, УЗДГ сосудов. Сельчане отдаленных регионов смогли бесплатно обследоваться у мультидисциплинарной команды квалифицированных специалистов, с применением широкого спектра современного медицинского оборудования», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, выступая с приветственной речью на церемонии.

Специалистами медпоезда были обследованы более 67 тыс. жителей, в том числе – более 11 тыс. детей. Также были проведены около 42 тыс. диагностических процедур, 4 119 малых хирургических операций, произведен маммологический осмотр более 10 тыс. женщинам, оказана стоматологическая помощь около 19 тыс. жителям.

В итоге мероприятия лучшие медицинские работники были награждены благодарственными письмами и денежными сертификатами.

Поезда оснащены современным диагностическим оборудованием. Медоборудование позволяет провести пациентам развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований.

Проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» при содействии Министерства здравоохранения РК и НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Цель - обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей отдаленных районов страны. Так, в 2019 году по стране курсировали два медицинских поезда – «Денсаулық» и «Жәрдем». За время работы оба медицинских поезда проехали по всем областям, посетили 273 станции.


Фото: medpoezd.kz

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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