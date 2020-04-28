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В Нур-Султане начались выплаты 1 млн тенге ветеранам ВОВ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Апреля 2020, 12:52
В Нур-Султане начались выплаты 1 млн тенге ветеранам ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице начались выплаты ветеранам в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе начались выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 1 млн тенге», - сказал Бахтияр Макен во время онлайн брифинга.

Он напомнил, что на сегодняшний момент в столице проживают 44 ветерана Великой Отечественной войны.

«Единовременные денежные выплаты также получат и труженики тыла, жены умерших инвалидов и участников ВОВ, а также все лица, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам ВОВ», - пояснил спикер.


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