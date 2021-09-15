В Нур-Султане набирают инструкторов и интервьюеров для переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление по вопросам молодежной политики и Департамент статистики города объявляет набор на должности инструктура-контролера и интервьюера во время проведения переписи населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Набор инструкторов-контролеров и интервьюеров ведется из числа лиц старше 18 лет, имеющих высшее, техническое и профессиональное, послесреднее, общее среднее образование. При этом стаж работы не требуется.

Более подробную информацию можно получить по номерам телефонов: +7 747 190 98 39, +7 747 190 98 19.

Напомним, 1 сентября в Казахстане стартовала онлайн-перепись населения, которая продлится до 15 октября на сайте sanaq.gov.kz.

Традиционный сплошной обход будет проходить с 1 октября по 30 октября для охвата тех горожан, которые не прошли перепись в онлайн-режиме. Интервьюеры при переписи будут использовать планшеты. Полученные данные будут отправлены напрямую в общую базу данных. Перепись будет проходить со строгим соблюдением санитарных норм, в целях обеспечения безопасности здоровья интервьюеры обязательно должны быть вакцинированными. Следует отметить, что специалистам переписного персонала будет начисляться зарплата, выданы транспортные карты.