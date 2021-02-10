В Нур-Султане мужчина напал на пожилую женщину в подъезде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка патрульной полиции совместно с сотрудниками Управления полиции района «Сарыарка» задержан ранее неоднократно судимый 32-летний житель столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В вечернее время суток мужчина, проходя мимо жилого дома, увидел у подъезда пожилую женщину, которая открыв сумку, пыталась найти ключи. Дождавшись, пока потерпевшая зайдет в подъезд, мужчина быстро зашел следом. Ударив ее несколько раз, он собирался вырвать ее сумку, но упавшая на землю женщина стала звать на помощь.

Испугавшись ее криков, неизвестный выбежал из подъезда.

Задержанный полицейскими подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК («хулиганство»).

Мужчина водворен в Изолятор временного содержания. Ведется расследование, устанавливается причастность подозреваемого лица к аналогичным, ранее совершенным преступлениям на территории столицы.







