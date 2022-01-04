В Нур-Султане молодые сотрудники полиции получили первые офицерские звания
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции г. Нур-Султана молодые сотрудники полиции получили первые офицерские звания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
Офицерские погоны молодым полицейским вручил начальник Департамента полиции г. Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов.
Вручение первых офицерских званий для каждого из них стало важным этапом службы в органах внутренних дел.
Руководитель столичной полиции поздравил молодых полицейских с этим знаменательным событием, пожелав успехов в службе и выразил уверенность, что они будут с честью и достоинством носить звание сотрудника органов внутренних дел.
«Главные качества для любого полицейского - это, прежде всего, высокая сознательность и чувство ответственности за выполнение своего долга. Вы пришли на службу в органы внутренних дел, избрав ответственную работу, этот путь потребует от вас выдержки и терпения», - сказал Е. Саденов.
Коммуникабельность, порядочность, выносливость, отличное знание законов, физическая подготовка – всеми этими качествами обладают молодые офицеры.
Нагима Ибнажипова служит в отделе дознания Управления полиции «Есиль». «Служба в полиции не из легких, я буду достойно стоять на страже правопорядка и обещаю быть истинным патриотом», - говорит она.
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