В Нур-Султане молодые сотрудники полиции получили первые офицерские звания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции г. Нур-Султана молодые сотрудники полиции получили первые офицерские звания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Офицерские погоны молодым полицейским вручил начальник Департамента полиции г. Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов.

Вручение первых офицерских званий для каждого из них стало важным этапом службы в органах внутренних дел.

Руководитель столичной полиции поздравил молодых полицейских с этим знаменательным событием, пожелав успехов в службе и выразил уверенность, что они будут с честью и достоинством носить звание сотрудника органов внутренних дел.

«Главные качества для любого полицейского - это, прежде всего, высокая сознательность и чувство ответственности за выполнение своего долга. Вы пришли на службу в органы внутренних дел, избрав ответственную работу, этот путь потребует от вас выдержки и терпения», - сказал Е. Саденов.

Коммуникабельность, порядочность, выносливость, отличное знание законов, физическая подготовка – всеми этими качествами обладают молодые офицеры.

Нагима Ибнажипова служит в отделе дознания Управления полиции «Есиль». «Служба в полиции не из легких, я буду достойно стоять на страже правопорядка и обещаю быть истинным патриотом», - говорит она.