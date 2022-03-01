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В Нур-Султане молодежь и спортсмены выразили благодарность казахстанцам

1 Марта 2022 19:28
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В Нур-Султане молодежь и спортсмены выразили благодарность казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь и спортсмены Нур-Султана поздравили всех казахстанцев с 1 марта – Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

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«В рамках Дня благодарности выражаем благодарность сотрудникам, работающим во всех сферах нашей страны. Хотим выразить свою благодарность врачам, попавшим на фронт без оружия во время пандемии, каждому полицейскому, военнослужащим, честно выполнявшим свою работу во время январских событий. Также выражаем благодарность старшему поколению, братьям и сестрам», - сказал руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана Акулан Естемир.

Он добавил, что волонтерский штаб всегда готов принести пользу населению.

«Спорт – это огромный мир. Тысяча благодарностей моему тренеру за то, что он привел меня в этот мир, обучил и рассказал о тонкостях спорта! Выражаю благодарность казахскому народу за то, что он всегда нас поддерживал!» - сказал чемпион международных соревнований по панкратиону Бекзат Каирханов.


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