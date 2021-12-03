В Нур-Султане меняют организацию дорожного движения на улицах города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изучая интенсивность и транспортную нагрузку на перекресток Коргалжинского шоссе с улицы Бейсекова, для исключения конфликтных точек транспорта изменена организация дорожного движения на перекрестке улиц Айтматова – Мухамедханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

Так, в работу светофорного объекта установлена дополнительная секция для правого поворота на улицу Айтматова со стороны Омарова. При этом, для транспорта, планирующего движение на перекрестке Коргалжинского шоссе с улицы Бейсекова в прямом направлении в сторону Сейфуллина, рекомендуется проезд по обустроенному правому съезду с Мухамедханова на Айтматова. Для транспорта, планирующего движение на перекрестке Коргалжинского шоссе с улицы Бейсекова с левым поворотом в сторону Ильинки, правый поворот осуществлять непосредственно на пересечении Мухамедханова-Айтматова под разрешающую дополнительную секцию светофора.

Данная организация дорожного движения позволяет транспорту заблаговременно и бесконфликтно занять полосу, предназначенную для левого поворота с Айтматова на Коргалжинское шоссе.

Ранее, на участке дорог зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия и создание аварийных ситуаций при выезде из правостороннего съезда транспорта следующего в направлении поселка Ильинки.