В Нур-Султане ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-розыскного мероприятия 26 мая текущего года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Нур-Султана был задержан 23-летний житель столицы, который организовал в съемных помещениях нарколабораторию для изготовления синтетических видов нароктиков. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23-летний житель города был задержан за организацию нарколаборатории, где производил синтетические наркотики, известные как «Скорость» и «Мефедрон». Ингредиенты и прекурсоры он приобретал с ближнего и дальнего зарубежья. Приготовленные синтетические наркотики расфасовывал по пакетам и реализовал на территории столицы через интернет. В ходе осмотра жилого помещения были изъяты вещи, необходимые для лаборатории, это: колбы, мензурки, пробирки, прекурсоры. Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 1600 доз для употребления, что на черном рынке оценивалось бы в более 30 млн тенге. В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье 296 части 4», - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана Олжас Жарылгапов.

Задержанный парень около года занимался этим. По статье 296 части 4 ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Олжас Жарылгапов также обратился к жителям с просьбой сообщать в Департамент полиции в случае, если заметят специфический запах.

«Жители города в основном, где расположен частный сектор, должны обращать внимание на специфический запах возле гаражей, времянок. Запах будет стоять очень сильный, пройти мимо возле него просто невозможно. Если вы учуяли такой запах, просьба обратиться в полицию», - обратился начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Нур-Султана.

«В период карантина участились случаи распространения синтетических видов наркотиков посредством интернет закладок. Синтетические наркотики вытесняют с черного рынка традиционные виды наркотиков, как канабис. Возраст закладчиков и наркоторговцев колеблется от 18 до 30 лет. 80 процентов закладчиков – это наркозависимые люди. Наркоторговцы тоже в основном наркозависимые. С начала года это первый зарегистрированный факт. В 2019 году были ликвидированы две подпольные нарколаборатории. В основном задерживались студенты. Компоненты по отдельности не представляют угрозы. Когда вместе соединяют три ингредиента, то получается наркотическое вещество», - заключил спикер.