В Нур-Султане иностранные эксперты и инвесторы получают услуги по принципу «одного окна»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­- Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, аким столицы Алтай Кульгинов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев договорились сотрудничать по созданию благоприятных условий и сопровождению инвесторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

На совещании по дальнейшему развитию столицы Глава государства поручил принять меры по формированию языковой среды для жителей и гостей столицы.

Таким образом, для сотрудников ЦОН-ов, здравоохранения, «Фронт-офисов» при районных акиматах, Центра городских услуг «IQala» организованы курсы по изучению английского языка. При обучении перенимают опыт и ресурсы Экспат-центра МФЦА, который оказывает инвесторам и иностранным экспертам государственные и негосударственные услуги на английском языке. В дальнейшем оказывать услуги на базе Экспат-центра также будут сотрудники Центра городских услуг «IQala», городского центра развития инвестиций «Astana Invest» и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».





Помимо этого, в рамках сотрудничества внедрят принцип трехъязычного паритета для субъектов предпринимательства: наличие вывесок, рекламной продукции, информационных стендов на английском языке. Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что благодаря мерам, которые принимает государство, в столице с каждым годом улучшается инвестиционный климат, «30% привлечённых инвестиций - иностранные. В сотрудничестве с Экспат-центром иностранным экспертам и компаниям обеспечен доступ к услугам по принципу «одного окна».





Стоит отметить, что в МФЦА работает уникальный льготный визовый и миграционный режим, предусматривающий благоприятные условия для въезда и локализации иностранных экспертов и участников МФЦА, а также членов их семей. Экспат-центр является неотъемлемой частью городской и деловой инфраструктуры г.Нур-Султан.



