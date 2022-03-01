В Нур-Султане иностранцы незаконно предоставляли услуги такси
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ОПМ «Правопорядок», «Автобус» сотрудниками Департамента столицы задержаны 21 водитель, граждан ближнего зарубежья, осуществлявших незаконную деятельность в такси «Яндекс», «Uber», при этом водители не имели соответствующего разрешения на перевозку пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
В результате за нарушение статьи 463 КРКоАП «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления» они привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 МРП.
Также материалы данных лиц, не имеющих гражданства Республики Казахстан, расмотрены судом за нарушение статьи 517 КРКоАП «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции и трудоустройства». На основании постановлений суда 8 водителей выдворены за пределы Республики Казахстан и 13 привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 МРП.
Автомашины водворены на коммунальную стоянку.
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