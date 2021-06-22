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    10:01, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане и регионах могут усилить карантин из-за «индийского» штамма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за выявленного индийского штамма коронавируса в регионах и Нур-Султане могут усилить карантинные меры. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в РК стабильная. За последний месяц заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в 1,7 раза. Но мы видим, что в мире и в приграничных странах какова ситуация. То есть, новые штаммы коронавируса быстро распространяются», – сказал в ходе заседания Правительства Ералы Тугжанов.

    «В Нур-Султане проводился скрининг, поэтому здесь Алексей Цой (министр здравоохранения – прим.) говорил, что есть дельта штамм. В этой связи акимы регионов должны контролировать ситуацию. На сегодняшний день МВК проведет заседание и будут рассматривать меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в городе Нур-Султан и других регионах», – сообщил Ералы Тугжанов.

    Он отметил, что в местах массового скопления должна сохраняться дистанция, также люди должны носить средства индивидуальной защиты.

    «Также надо усилить работу мониторинговых групп во всех регионах, а те, которые приходят в общественные места, должны строго соблюдать меры защиты. Также проходить по приложению Ashyq. Акимы регионов, все госорганы должны контролировать данную ситуацию», – заявил Ералы Тугжанов.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств, резервный коечный фонд и других оборудований с учетом выявления вероятности циркуляции «индийского» штамма в Нур-Султане.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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