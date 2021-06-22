В Нур-Султане и регионах могут усилить карантин из-за индийского штамма
«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в РК стабильная. За последний месяц заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в 1,7 раза. Но мы видим, что в мире и в приграничных странах какова ситуация. То есть, новые штаммы коронавируса быстро распространяются», – сказал в ходе заседания Правительства Ералы Тугжанов.
«В Нур-Султане проводился скрининг, поэтому здесь Алексей Цой (министр здравоохранения – прим.) говорил, что есть дельта штамм. В этой связи акимы регионов должны контролировать ситуацию. На сегодняшний день МВК проведет заседание и будут рассматривать меры по усилению санитарно-эпидемиологических требований в городе Нур-Султан и других регионах», – сообщил Ералы Тугжанов.
Он отметил, что в местах массового скопления должна сохраняться дистанция, также люди должны носить средства индивидуальной защиты.
«Также надо усилить работу мониторинговых групп во всех регионах, а те, которые приходят в общественные места, должны строго соблюдать меры защиты. Также проходить по приложению Ashyq. Акимы регионов, все госорганы должны контролировать данную ситуацию», – заявил Ералы Тугжанов.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств, резервный коечный фонд и других оборудований с учетом выявления вероятности циркуляции «индийского» штамма в Нур-Султане.