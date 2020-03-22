В Нур-Султане и Алматы начался карантин: города полностью изолированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин, передает МИА «Казинформ».

С 19 марта был объявлен карантин в Казахстане, выставлены блок-посты на контрольно-пропускных пунктах.

На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них 29 - в Нур-Султане, 22 – в Алматы, 2 – в Караганде, 1 – в Алматинской области.

Напомним, 19 марта Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил один из блокпостов в районе Жибек Жолы в Нур-Султане.

«Это не шутка и не спектакль с блокпостами. Без строгого соблюдения карантинного режима мы не сможем добиться каких-либо успехов в этом направлении. Нам нужно идти в сторону жесткого соблюдения условий карантина», – сказал Касым-Жомарт Токаев во время посещения Центра, координирующего работу по борьбе с пандемией коронавируса в стране.

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