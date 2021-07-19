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    17:34, 19 Июль 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане гвардецы вернули потерявшегося ребенка бабушке

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные столичным войсковым нарядом воинской части 5573 Нацгвардии был найден потерявшийся ребенок и передан родителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    К военнослужащим обратилась бабушка, которая сообщила, что, гуляя в парке, уже больше часа не может найти своего 5-летнего внука.

    Начальник войскового наряда патрульными ефрейтор А. Болат вместе с патрульными рядовыми Д. Юсуповым и Г. Терещенко получив ориентировку, заметили потерявшего мальчика на детской площадке с противоположной стороны парка. Военнослужащие передали ребенка его бабушке и родителям.

    Бабушка мальчика выразила огромную благодарность за помощь в поисках внука и поблагодарила войсковой наряд за бдительность и оперативность.


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