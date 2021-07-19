В Нур-Султане гвардецы вернули потерявшегося ребенка бабушке

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные столичным войсковым нарядом воинской части 5573 Нацгвардии был найден потерявшийся ребенок и передан родителям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

К военнослужащим обратилась бабушка, которая сообщила, что, гуляя в парке, уже больше часа не может найти своего 5-летнего внука.

Начальник войскового наряда патрульными ефрейтор А. Болат вместе с патрульными рядовыми Д. Юсуповым и Г. Терещенко получив ориентировку, заметили потерявшего мальчика на детской площадке с противоположной стороны парка. Военнослужащие передали ребенка его бабушке и родителям.

Бабушка мальчика выразила огромную благодарность за помощь в поисках внука и поблагодарила войсковой наряд за бдительность и оперативность.

