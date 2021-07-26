+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Нур-Султане гражданин США лишился прав за езду в нетрезвом состоянии

26 Июля 2021 15:15
Поделиться:
В Нур-Султане гражданин США лишился прав за езду в нетрезвом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице c 19 по 23 июля текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий полицейские выявляли водителей-нарушителей ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Новости по теме
Новые случаи смертельной грибковой инфекции зафиксировали в США
Коронавирус: медики показали переполненные реанимации в Нур-Султане Ужесточение карантина: как будут работать столичные фитнес-центры, салоны красоты Режим работы кафе и ресторанов сократят в Нур-Султане

По итогам ОПМ в городе Нур-Султане выявлено около 4000 административных правонарушений, из них 33 факта управления транспортом в состоянии опьянения, за управление транспортным средством, лишенным права управления задержано 4 водителя, выявлено 19 фактов выезда на встречную полосу, зафиксировано 112 фактов, где водители не уступили дорогу пешеходам, 730 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.

В ходе ОПМ ночью в полицию поступило сообщение, что пьяный водитель передвигается на автомашине марки «Toyota». Сотрудниками Специализированного батальона патрульной полиции по улице Е-10 была остановлена автомашина. При проверке документов выяснилось, что водитель является гражданином США, владельцем автомашины был пассажир, который передал руль своему знакомому. Из салона автомобиля исходил сильный запах алкоголя. По результатам проведенной медицинской экспертизы выявлено алкогольное опьянение легкой степени.

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда водитель и владелец транспортного средства помещены в специальный приемник-распределитель на 15 суток, а также лишены водительского удостоверения на 7 лет. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает водителям об ответственности за нарушение правил дорожного движения и призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию. Все, кто стал очевидцами неправомерного поведения водителей, в частности - управления авто в нетрезвом виде обращайтесь в полицию или на мобильное приложение 102.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #США  
Поделиться:
Новости по теме
Новые случаи смертельной грибковой инфекции зафиксировали в США
Коронавирус: медики показали переполненные реанимации в Нур-Султане
Ужесточение карантина: как будут работать столичные фитнес-центры, салоны красоты
Режим работы кафе и ресторанов сократят в Нур-Султане
Популярное
1 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
2 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
3 Многодетная жительница Нур-Султана открыла свой бизнес с помощью госгранта
4 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
5 Боксер Закир Сафиуллин вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
Читайте также
Опубликован список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 июля
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив