В Нур-Султане гражданин США лишился прав за езду в нетрезвом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице c 19 по 23 июля текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий полицейские выявляли водителей-нарушителей ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

По итогам ОПМ в городе Нур-Султане выявлено около 4000 административных правонарушений, из них 33 факта управления транспортом в состоянии опьянения, за управление транспортным средством, лишенным права управления задержано 4 водителя, выявлено 19 фактов выезда на встречную полосу, зафиксировано 112 фактов, где водители не уступили дорогу пешеходам, 730 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.

В ходе ОПМ ночью в полицию поступило сообщение, что пьяный водитель передвигается на автомашине марки «Toyota». Сотрудниками Специализированного батальона патрульной полиции по улице Е-10 была остановлена автомашина. При проверке документов выяснилось, что водитель является гражданином США, владельцем автомашины был пассажир, который передал руль своему знакомому. Из салона автомобиля исходил сильный запах алкоголя. По результатам проведенной медицинской экспертизы выявлено алкогольное опьянение легкой степени.

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда водитель и владелец транспортного средства помещены в специальный приемник-распределитель на 15 суток, а также лишены водительского удостоверения на 7 лет. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает водителям об ответственности за нарушение правил дорожного движения и призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию. Все, кто стал очевидцами неправомерного поведения водителей, в частности - управления авто в нетрезвом виде обращайтесь в полицию или на мобильное приложение 102.