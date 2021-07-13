В Нур-Султане гостья украла у подруги украшения на полмиллиона тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две похожие кражи совершили приезжие жительницы Акмолинской и Кызылординской областей. В первом случае, 25-летняя девушка приехала в гости к своей подруге, у которой гостила четыре дня. После ее отъезда потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных украшений на общую сумму 550 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

Во втором случае, 40-летняя жительница Кызылординской области, арендовала комнату в двухкомнатной квартире. Ранним утром, воспользовавшись тем, что соседка спит, совершила кражу золотых колец и сбежала. Общая сумма похищенных ювелирных изделий составила 180 тысяч тенге.

В ходе розыскных мероприятий гражданки были задержаны, украшения они успели сбыть неустановленным лицам.

Проводится проверка причастности подозреваемых к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не оставлять личные вещи без присмотра.