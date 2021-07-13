РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:34, 13 Июль 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане гостья украла у подруги украшения на полмиллиона тенге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две похожие кражи совершили приезжие жительницы Акмолинской и Кызылординской областей. В первом случае, 25-летняя девушка приехала в гости к своей подруге, у которой гостила четыре дня. После ее отъезда потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных украшений на общую сумму 550 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.

    Во втором случае, 40-летняя жительница Кызылординской области, арендовала комнату в двухкомнатной квартире. Ранним утром, воспользовавшись тем, что соседка спит, совершила кражу золотых колец и сбежала. Общая сумма похищенных ювелирных изделий составила 180 тысяч тенге.

    В ходе розыскных мероприятий гражданки были задержаны, украшения они успели сбыть неустановленным лицам.

    Проводится проверка причастности подозреваемых к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и не оставлять личные вещи без присмотра.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!