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В Нур-Султане дарят подарки за цифровую активность

17 Октября 2019 11:32
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В Нур-Султане дарят подарки за цифровую активность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовала акция «Активный житель», благодаря которой горожане смогут бесплатно сходить на концерт или получить мороженое. Об этом сообщила заместитель акима Малика Бектурова в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

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«Уважаемые жители, хотите сходить на концерт бесплатно или получить мороженое, пользуясь цифровыми ресурсами? Заходите в приложение Smart Astana, отвечайте на опросы в разделе «Активный Житель» и получайте призы в обмен на виртуальные баллы!», - отметила Бектурова.

То есть, чтобы получить 200 баллов, нужно заполнить, например, опросник НПП «Атамекен» по выявлению потребностей бизнеса и домохозяйств.


«Мы начали выдачу подарков. Самые активные горожане уже посещают концертные залы, пополняют карту ЛРТ, получают сувениры бесплатно. Присоединяйтесь к эстафете и вы!», - подчеркнула Малика Бектурова.

Помимо билетов на концерты и мороженого, цифровые баллы можно обменять на кружку с логотипом столицы, на фирменную футболку и многое другое.

Подарки можно получить по адресу: ул.Сауран, 46, Seedspace Nur-Sultan, с 10 утра и до 6 вечера.

Вместе с тем, Бектурова особо подчеркнула, что жителей совсем скоро ждут «особенные призы», ну, а сегодня уже следует копить баллы «активного жителя».


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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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