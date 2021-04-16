В Нур-Султане церемонию бракосочетания молодоженов приурочили ко Дню «Козы Корпеш-Баян Сулу»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня акимат Есильского района города Нур-Султан организовал торжественную церемонию бракосочетания молодоженов, приуроченную ко Дню «Козы Корпеш-Баян Сулу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

15 апреля в стране отмечается День влюбленных. Праздник посвящен героям казахского эпоса поэмы «Козы Корпеш-Баян Сулу». Этот день впервые был отмечен в 2011 году. В связи с этим сотрудники отдела регистрации актов гражданского состояния района «Есиль» вручили молодоженам столицы свидетельства о заключении брака в торжественной обстановке.

«Мы рады, что сегодня на глазах горожан мы получим первое свидетельство нашей семьи. Мы с нетерпением ждали этого дня. В этом году из-за карантинных ограничений мы не смогли провести свадьбу. Именно в столице мы познакомились, и теперь здесь же создаем семью. Для нас столица - город влюбленных», - поделился радостью Думан Шора.

Торжественное мероприятие прошло на площадке ЕХРО-2017 в сфере «Нур Алем» со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Аким Есильского района Берик Джакенов и член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Ляззат Рамазанова поздравили молодоженов и вручили им свидетельства о браке.

«В этот солнечный день в столице мы видим, как 9 семей вступают в новую жизнь. Этот день мы выбрали не зря. Сегодня День «Козы Корпеш - Баян Сулу», легендарного символа любви нашего народа. Для человечества любовь - это особое чувство с незапамятных времен. Пусть сегодня любовь молодых людей, создавших семью, будет крепкой», - пожелал Берик Джакенов.