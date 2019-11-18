В Нур-Султане 19 ноября ожидаются снег и метель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 19 ноября в столице ожидаются снег и метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

« Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-18 м/с», - говорится в сообщении.