В Нур-Султане 19-летняя няня украла у хозяев ювелирные украшения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница города по факту пропажи из дома золотых изделий и наушников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 19-летняя подозреваемая.

В ходе расследования установлено, что девушка устроилась няней в семью. Проработав три дня, она, воспользовавшись отсутствием хозяев, совершила кражу золотой цепочки, кольца и наушников марки «Huawei» на общую сумму 360 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «кража». Подозреваемая дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, а также рекомендует работодателям перед принятием на работу посторонних людей интересоваться их прошлым, требовать ксерокопии документов, рекомендательные письма.