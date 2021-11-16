В Нур-Султане 19-летняя няня украла у хозяев ювелирные украшения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась жительница города по факту пропажи из дома золотых изделий и наушников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 19-летняя подозреваемая.
В ходе расследования установлено, что девушка устроилась няней в семью. Проработав три дня, она, воспользовавшись отсутствием хозяев, совершила кражу золотой цепочки, кольца и наушников марки «Huawei» на общую сумму 360 тысяч тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье «кража». Подозреваемая дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, а также рекомендует работодателям перед принятием на работу посторонних людей интересоваться их прошлым, требовать ксерокопии документов, рекомендательные письма.
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