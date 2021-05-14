В Нур-Султане 16 мая не будет работать общественный транспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в это воскресенье не будут курсировать автобусы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султана, в воскресенье, 16 мая, в столице будет приостановлено движение городских и пригородных маршрутов на один день. В автобусах проводится дезинфекционная работа. Напомним, что в общественном транспорте должен строго соблюдаться режим ношения масок. Нельзя входить в автобус без маски. Проезд оплачивается по безналичному расчету: с помощью транспортной карты или путем сканирования QR-кода.