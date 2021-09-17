В Нур-Султане 13 должников привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев текущего года 13 должников привлечены к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей родителем по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан.

«Статьей 139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за неисполнение и уклонение более трех месяцев решения суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная ответственность и наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», - говорит заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ Нур-Султана Мадина Жанасаева.

Общая сумма задолженности по алиментам всех должников составила около 38 000 000 тенге.

«Из 13 приговоров, 10 вступили в законную силу, по которым в отношении 9 должников назначены наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год, в отношении одного должника назначен срок ограничения свободы на 6 месяцев. В том числе 7 должников подвергнуты привлечению к принудительному труду на 100 (сто) часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания, с установлением месячного срока для постоянного трудоустройства», - дополнила Жанасаева.

11 уголовных дел возбуждены, и по ним вынесены приговоры в третьем квартале текущего года, это показатель усиления работы по исполнению исполнительных документов социально значимой категории. Работа по привлечению должников к уголовной ответственности, проводилась совместно с надзирающими прокурорами районов Сарыарка и Алматы.