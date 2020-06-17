В Нур-Султане 1 351 человек участвует в программе «Медаль Елбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 1 351 человек участвует в программе «Медаль Елбасы». Об этом сообщила в ходе онлайн-брифинга руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году Первый Президент Казахстана-Елбасы выдвинул общенациональную политику «Ел үміті» по поддержке активной и талантливой молодежи. В рамках новой инициативы Фонд Первого Президента - Елбасы запустил несколько уникальных для Казахстан проектов. Создается служба «Қабілет» по выявлению одаренных детей и другие проекты. Сегодня мы говорим о Медали Елбасы. Это программа воспитания и гармоничного развития подрастающего поколения. постановлением Правительства установлены правила участия в программе, администратором программы определен Фонд Первого Президента. Программа «Медаль Елбасы» представляет собой систему поддержки и мотивации молодых людей. Каждому участнику предлагается программа саморазвития по семи направлениям: в спорте, в чтении книг, в волонтерстве, национальном наследии, в трудовой практике и в туристических походах», – сказала Ш.Кадырова.

По ее словам, единственным критерием для участия в Программе является возраст. Участнику должно быть от 14 до 29 лет. Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на платформе www.fpp.kz и выбрать необходимый уровень – бронзовый, серебряный или золотой. Затем с помощью специально прикрепленного наставника, можно сформировать индивидуальную программу развития, выбрав виды деятельности и график по своим предпочтениям. График может быть составлен так, что и молодые люди с ограниченными возможностями смогут принять участие в программе.

Ш.Кадырова отметила, что волонтерская деятельность в рамках программы соответствует задачам, обозначенным Главой государства на открытии Года волонтеров. В целом, участие в программе будет новым стимулом при поступлении в вузы.

Руководитель управления также сообщила, что в столице сделано все для реализации данной программы Елбасы. Выделены необходимые средства, зарегистрирован 1 351 участник программы. Руководители всех учебных заведений должны уделить внимание этой программе и информировать своих учащихся о ней.

Фото: me.fpp.kz