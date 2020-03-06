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В Нур-Султан из Сеула прибыли еще 93 казахстанца

6 Марта 2020 16:32
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В Нур-Султан из Сеула прибыли еще 93 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столицу Казахстана из Сеула прилетел борт с 178 пассажирами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в 16.00 в аэропорту столицы приземлился борт сообщением «Сеул-Нур - Султан». Всего прибыло 178 человек, из них транзитников - 85, а именно из РФ - 31 человек, из Узбекистана – 51 человек и из Грузии три пассажира. Казахстанцев - 93, среди них двое детей. Все они подлежат 14-дневной госпитализации в многопрофильный медицинский центр в городе Нур-Султан», - сказал Диас Ахметшарип.

Он уточнил, что транзитные пассажиры остаются в аэропорту и вылетят оттуда в свои страны, не входя на территорию Казахстана.



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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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