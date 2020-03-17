В Нур-Султан дополнительно завезли 400 тысяч масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султан дополнительно завезли 400 тысяч медицинских масок. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По маскам и антисептикам. Вместе с Минздравом, СК «Фармация» мы дополнительно привезли в город на вчера порядка 400 тысяч масок, а также заказали дополнительное количество антисептических средств», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

По его словам, ожидается поставка дополнительно 200 тысяч штук антисептиков в ближайшее время.

Напомним, режим карантина будет введен в столице и Алматы с 00:00 час. 19 марта текущего года.

В Нур-Султане на данный момент выявлены 17 случаев заболевания коронавирусной инфекции.