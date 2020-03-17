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В Нур-Султан дополнительно завезли 400 тысяч масок
17 Марта 2020 19:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султан дополнительно завезли 400 тысяч медицинских масок. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По маскам и антисептикам. Вместе с Минздравом, СК «Фармация» мы дополнительно привезли в город на вчера порядка 400 тысяч масок, а также заказали дополнительное количество антисептических средств», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.
По его словам, ожидается поставка дополнительно 200 тысяч штук антисептиков в ближайшее время.
Напомним, режим карантина будет введен в столице и Алматы с 00:00 час. 19 марта текущего года.
В Нур-Султане на данный момент выявлены 17 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: Нур-Султан, Безопасность, Коронавирус,
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