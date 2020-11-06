В Nur Otan утвердили списки участников дебатов на городских и районных конференциях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Районные и городские филиалы партии «Nur Otan» по всей стране провели заседания Бюро политических советов, в ходе которых были утверждены списки участников дебатов на конференциях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.
Всего в рамках второго уровня внутрипартийного отбора на конференциях районов и городов в дебатах примут участие 1397 кандидатов, в том числе Нур-Султана, Алматы и Шымкент.
По итогам дебатов и голосования участники с наивысшими результатами будут выдвинуты для включения в областной партийный список.
Набравшие наибольшее количество голосов по итогам дебатов, согласно квоте представленности региона в Мажилисе, выдвигаются на областную конференцию в качестве участников дебатов в партийный список Мажилиса.
Ознакомиться со списками участников дебатов можно на сайте primaries.kz.
Напомним, ранее партия «Nur Otan» опубликовала график региональных конференций, в ходе которых будут определены партийные списки в маслихаты всех уровней, а также кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.
Если партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, то итоговый список в Мажилис – на съезде «Nur Otan».
В первом этапе внутрипартийного отбора - праймериз приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. В голосовании приняли участие более 662 тысяч партийцев.
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