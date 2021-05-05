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В Nur Otan рассмотрели меры по решению системных проблем ЖКХ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Мая 2021, 11:10
В Nur Otan рассмотрели меры по решению системных проблем ЖКХ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За последние три года для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства из республиканского бюджета выделено свыше 330 млрд тенге. Несмотря на масштабные объемы финансирования количество жалоб на дороги, водо- газоснабжение, электрификацию меньше не становится. Системные проблемы ЖКХ и меры по их решению обсудили на заседании Комитета партийного контроля партии «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметила член Комитета партийного контроля Ануар Ильясова, сумма потерь от утечки воды из износа сетей приблизилась к 16 млрд тенге в год. По итогам проведенного партийцами анализа установлено, что для замены в городской местности всей изношенной водопроводной сети потребуется порядка 20 лет, канализационной сети – 40 лет.

По мнению партийцев, в сложившейся ситуации нередко виноваты не только недобросовестные подрядчики, но и чиновники. К примеру, в Сарыагашском районе Туркестанской области газораспределительную станцию в селе Жибек Жолы построили в 2012 году за более чем 220 млн тенге. Был подписан государственный акт о приеме объекта. Спустя год газовая инспекция выявляет массу нарушений, но реакция у районных чиновников, мягко говоря, запоздала.

«Отдел строительства только через 7 лет, в феврале 2020 года направил письмо подрядчику для устранения нарушений, а он обанкротился. Все эти бюджетные деньги ушли как вода в песок, а газораспределительная станция признана негодной для введения в эксплуатацию. Это бездействие госслужащих и растрата бюджетных средств», – сказала Ануар Ильясова.

Другой не менее актуальной проблемой, по мнению нуротановцев, является переход многоквартирных жилых комплексов на новую форму управления. Все жилые дома в стране до 7 января 2021 года должны были создать объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества вместо кооперативов собственников квартир (КСК), однако работа в данном направлении практически не ведется, считают в Комитете партийного контроля.

«Только в столице насчитывается почти 3 тысячи жилых комплексов, но в настоящее время создано всего 260 ОСИ. Если так происходит в столице, что говорить о регионах? И причина здесь в несовершенстве законодательства. КСК сопротивляются, не передают документы, помещения, а меры ответственности не предусмотрены. Управление жилья только руками разводит, помочь не может, наказать КСК тоже, могут только дать консультацию», – сказала Ануар Ильясова.

Для решения многочисленных проблем в сфере ЖКХ нуротановцы предложили рассмотреть возможность безвозмездной передачи бесхозных сетей в собственность эксплуатирующим организациям. Чтобы не допустить еще большего роста тарифов на электроэнергию и тепло, предлагается воспользоваться программой «Нұрлы жер» через механизм субсидирования затрат на замену и модернизацию изношенного оборудования с привлечением средств Международных финансовых институтов, где финансирование проекта до 50% возможно из республиканского бюджета. Предложенный механизм позволит снизить нагрузку на тариф, тем самым учесть и нивелировать имеющиеся социальные риски.

По итогам обсуждения партийцы рекомендовали закрепить в регионах наиболее проблемные объекты жилищно-коммунального хозяйства за конкретными членами комиссий партийного контроля и депутатами маслихатов от партии «Nur Otan». Кроме того, теперь региональные комиссии будут обсуждать подобные вопросы не реже одного раза в квартал с приглашением представителей госорганов, подрядных и эксплуатирующих компаний, а также местных жителей.

По информации пресс-службы партии, за бездействие и отсутствие должного партийного контроля выговор объявлен заместителю акима г. Павлодар Дархану Саканову, акиму Сарыагашского района Мухиту Отаршиеву, руководителям управлений энергетики и ЖКХ Туркестанской области Руслану Тургамбаеву, Карагандинской области Улантаю Усенову, Северо-Казахстанской области Адильбеку Аубакирову. Также партийное замечание вынесено руководителю управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области Аскару Габидуллину.


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