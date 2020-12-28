В «Nur Otan» рассказали, как вырастить новое поколение казахстанцев

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - О том, как вырастить новое поколение, которое должно стать двигателем стратегического курса нашей страны, рассказали своим избирателям кандидаты в депутаты городского маслихата от партии «Nur Otan» Баянов Дархан и Кадырова Гульнар. Оба кандидата успешно прошли предварительные внутрипартийные выборы (праймериз) и теперь участвуют в избирательной кампании, передает МИА «Казинформ».

Баянов Дархан является предпринимателем. На встрече с избирателями он поделился своим опытом по ведению бизнеса, а также рассказал на какие приоритетные направления партия делает упор в своей предвыборной программе.

«Nur Otan» - единственная партия, которая поддержала казахстанскую молодежь. Для решения самых насущных вопросов молодых людей будь то трудоустройство, либо обеспечение жильем, открытие бизнеса, партией разработана целая программа. В ней предусмотрены решения многих вопросов. К примеру, ежегодного трудоустройства не менее 2 тыс. человек из числа молодежи, выделяться гранты на открытие своего дела, откроется коворкинг-центры, где темиртауцы смогут получать консультации по любым вопросам», — конкретизировала Гульнар Шайзуллина.

Партия «Nur Otan» и ее молодежное крыло «Jas Otan» усилят всестороннюю поддержку молодежи. К 2025 году совместно с госорганами создадут условия для обеспечения занятости молодежи и их творческой и деловой самореализации.

«Молодежи необходимо прививать патриотическое воспитание, нравственно-культурные ценности, пополнять багаж знаний, чтобы завтра страна получила сильного, образованного и культурного гражданина. Все эти аспекты по улучшению качества образования, идея духовной модернизации и обновления национального сознания через программу «Рухани жаңғыру», сохранение и приумножение культурных и духовных ценностей также выдвинуты в предвыборной программе партии», — заметил Баянов Дархан.

Озвучив основные положения стратегического документа, кандидаты в депутаты призвали избирателей проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос за партию реальных дел.

Оплачено из средств Избирательного фонда партии «Nur Otan» Темиртауского городского маслихата.