Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Nur Otan продолжаются онлайн-встречи населения с министрами

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Апреля 2021, 15:56
В Nur Otan продолжаются онлайн-встречи населения с министрами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Nur Otan продолжаются онлайн-встречи населения с министрами. Учитывая карантинные ограничения, руководители министерств и ведомств проведут личные приемы граждан в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, 2 апреля прием граждан проведет первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, 7 апреля - первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, 8 апреля - заместитель генерального прокурора Ерлик Кененбаев, 9 апреля – министр информации и общественного развития Аида Балаева, 13 апреля – министр финансов Ерулан Жамаубаев, 14 апреля – первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, 16 апреля – вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев, 21 апреля – вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, 23 апреля – министр здравоохранения Алексей Цой, 28 апреля – заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и 30 апреля – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Кайырбек Ускенбаев.

Для записи на прием необходимо обращаться:

1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. WhatsApp: 8 700 800 4441;

3. komek@nurotan.kz.

Стоит отметить, что за последний год в общественные приемные партии «Nur Otan» по всей стране поступило более 393,2 тысяч обращений. При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16%, обеспечения жильем – 15%, трудовых споров – 14%, строительства – 9%, образования – 9% медицинского обслуживания – 7%.

По информации пресс-службы партии, в рамках проекта «Халыққа көмек» в Республиканской общественной приемной также организованы бесплатные консультативные онлайн-встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами, на которые также можно записаться по вышеуказанным телефонам.

Юристы – понедельник с 10:00 до 13:00.

Адвокаты – вторник и четверг с 10:00 до 13:00.

Медиаторы – среда и пятница с 10:00 до 13:00.

Нотариусы – пятница с 15:00 до 17:00.

photo


Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны