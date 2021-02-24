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В Nur Otan продолжаются онлайн-встречи граждан с руководителями госорганов

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Февраля 2021, 16:21
В Nur Otan продолжаются онлайн-встречи граждан с руководителями госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Республиканской общественной приемной «Nur Otan» продолжаются онлайн-встречи граждан с министрами и руководителями госорганов. О том, с какими вопросами к министрам обращаются казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата партии.

Так, в ходе приема граждан министром юстиции Маратом Бекетаевым неоднократно поднимался вопрос о своевременной уплате алиментов. Жительница Кентау Багила Тогмагамбетова пожаловалась на бездействие частных судебных исполнителей по взысканию задолженности. С такой же проблемой за содействием обратилась жительница Туркестанской области Акмарал Жакипова. По итогам приема министр дал соответствующее поручение региональным структурам изучить все материалы и принять соответствующие меры.

Адвокат Жанна Уразбахова предложила министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву создать специальные центры противодействия сексуальному насилию. По ее словам, в этих центрах помощь жертвам могла бы оказываться по принципу «одного окна», чтобы сразу в одном месте полицейские брали показания, медики проводили освидетельствование, а психологи оказывали необходимую помощь.

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В свою очередь Ерлан Тургумбаев пообещал лично более детально ознакомиться с проектом. Стоит отметить, что прием граждан министром продлился более 4 часов.

На приеме главы министерства финансов Ерулана Жамаубаева руководитель Коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» Джамиля Садыкова подняла вопрос регулирования вредной продукции в Казахстане.

Жительница Алматы Гулдария Кастеева обратилась к министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой по вопросу реставрации дома-музея А. Кастеева, которому требуется капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории, а также нехватки сотрудников. Министр взяла данный вопрос на свой личный контроль.

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На встрече с министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым граждане затронули темы дистанционного обучения и трудоустройства выпускников педагогических специальностей.

Также прием граждан провели заместитель Премьер-Министра Роман Скляр и министр национальной экономики Асет Иргалиев.

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Стоит отметить, что за последний год в общественные приемные партии «Nur Otan» по всей стране поступило более 393 тысяч обращений, что в 2 раза больше по сравнению с 2019 годом. При этом за последние 5 лет в партию обратилось 1,2 млн человек, в том числе более 423 тысяч – в онлайн-формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16%, обеспечения жильем – 15%, трудовых споров – 14%, строительства – 9%, образования – 9% медицинского обслуживания – 7%.

Для записи на прием к министрам – членам партии «Nur Otan» необходимо обращаться:

1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. Whatsapp 8700 800 4441

3. komek@nurotan.kz


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