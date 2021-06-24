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В «Nur Otan» подвели итоги «Nur Sunqar»

24 Июня 2021, 11:03
В «Nur Otan» подвели итоги «Nur Sunqar»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook поздравил журналистов и представителей медиасообщества с предстоящим Днем работников СМИ, а также озвучил имена победителей республиканского конкурса «Nur Sunqar», передает МИА «Казинформ».

По его словам, в год 30-летия Независимости вручение премии приобретает особое значение. Национальная информационная отрасль создавалась, как и многое в нашей стране, практически с нуля, пройдя тернистый путь. Сегодня в медиасфере появились сильные и конкурентоспособные СМИ, активно развивается сегмент новых медиа.

«Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, СМИ должны быть источником объективной и оперативной информации, вызывать у людей доверие. Это особенно важно в условиях массовой инфодемии и фейкньюс. Считаю, что общество и представители медиа должны совместно противостоять этому опасному явлению. При этом одной из ключевых задач является дальнейшая системная поддержка отечественных СМИ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию национальной медиасферы, подчеркивая ее важную роль в обеспечении обратной связи между гражданами и государством», - сказал Бауыржан Байбек.

Как отметил первый зампред, «Nur Sunqar» проводится партией уже в 12-ый раз. За это время премия стала престижной наградой среди журналистского сообщества, признанием заслуг и профессионализма работников медиасферы.

«К сожалению, пандемия внесла серьезные коррективы в нашу жизнь. Так, уже второй год с учётом мер безопасности вручение наград проходит в онлайн-формате. В этом году для участия в конкурсе был подан 291 материал. Конкурсная комиссия определила победителей по 8 номинациям. Учитывая юбилей нашей страны, также была учреждена номинация за лучший материал об успехах Казахстана - «Тəуелсіздік тағылымы». От имени руководства партии и от себя лично поздравляю победителей премии «Nur Sunqar-2021»! Пользуясь возможностью, также хочу поздравить всех представителей медиасферы с профессиональным праздником – Днем работников СМИ и пожелать крепкого здоровья, благополучия, новых творческих побед!», - заключил он.

По информации пресс-службы партии, лауреатом премии в номинации «Елбасы салған сара жол» стал журналист газеты «Орталық Қазақстан» Ерсин Мусабеков. Журналист газеты «Ана тілі» Нұрперзент Домбай и заместитель главного редактора информационно-аналитического агентства «Аzattyq-ruhy.kz» Ардак Сеитказин награждены в номинации «Тәуелсіздік тағылымы».

В номинации «Телевизия үздігі» победила ведущая телеканала «Atameken Business» Мейрамгуль Мадали. Работа журналиста Агентства «Хабар» Ирины Камышовой была отмечена в номинации «Партия жаршысы».

Статуэтку «Nur Sunqar» в номинации «Блогосфера үздігі» получил главный редактор интернет-ресурса «Newsroom.kz» Олжас Беркинбаев. В номинации «YouTube Үздігі» победил журналист Нартай Аралбайұлы.

В номинации «Ұшқыр қалам» лучшим признан журналист газеты «Астана ақшамы» Калиакбар Үсемханұлы, а в номинации «QazNet Үздігі» победили Ренат Ташкинбаев и Турар Казангапов из информационного портала «Tengrinews.kz».


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