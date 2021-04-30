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В Nur Otan обсудили вопросы создания центров поддержки семьи в регионах

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Апреля 2021, 10:45
В Nur Otan обсудили вопросы создания центров поддержки семьи в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство реабилитационных центров, расширение инфраструктуры по поддержке семьи, внедрения единой системы профилактики суицидов и другие актуальные вопросы обсудили на заседании Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам секретаря партии Алибека Алденей, в рамках проекта «Бақытты отбасы» центральными и местными исполнительными органами с учетом рекомендаций совета была проведена значительная работа в 220 населенных пунктах страны по проведению ремонта в интернатах и школах, улучшению качества ухода за детьми в медико-социальных учреждениях. Организовано обучение для 200 сотрудников и на 50% повышена заработная плата.

Для выявления и оказания комплексной помощи семьям, женщинам и детям в трудной жизненной ситуации при партии «Nur Otan» также был открыт контакт-центр «Экстренная служба 111». Он взаимодействует со специально созданными группами оперативного реагирования во всех регионах страны.

Председатель Совета Динара Закиева отметила, что проведенный анализ в регионах свидетельствует о необходимости увеличения числа центров поддержки семьи в регионах. В частности, в районных центрах для обеспечения своевременной помощи семьям, женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации, а также подвергшихся жестокому обращению, насилию.

«Только за 10 месяцев работы групп оперативного реагирования оказана помощь 46 тысячам семей во всех регионах, в том числе в оформлении документов, трудоустройстве и др. Центры могут оказывать такую комплексную помощь по принципу «одного окна». В предвыборной программе партии стоит задача в течении 5 лет открыть 234 таких центра по поддержке семьи, разрешения семейных конфликтов и предоставления временного проживания женщинам с детьми в каждом городе и районе», - сказала Динара Закиева.

В ходе заседания член Совета Диана Ерлан призвала представителей министерства образования и науки обратить внимание на улучшение условий проживания и обучения детей в интернатах.

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Так, 2019 году рабочая группа Совета посетила 61 интернат во всех областях страны, где в 19 из них были выявлены нарушения санитарных норм и условий. Во всех интернатах, где были сделаны замечания, укреплена материально-техническая база и проведены капитальные и текущие ремонты. Однако в стране остаются более 400 интернатов, которые также требуют улучшения условий.

По информации пресс-службы партии, уполномоченному органу был дан срок до 1 июля 2021 года представить Совету план действий, график по улучшению условий во всех интернатах.

По итогам заседания также был подготовлен ряд рекомендаций для исполнительных органов, среди которых внесение на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве вопрос реабилитации несовершеннолетних после их возвращения из спецшкол, увеличение количества реабилитационных центров для детей с инвалидностью и т.д.


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