В Nur Otan обсудили модернизацию сел в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы реализации предвыборных обещаний партии в части повышения уровня жизни в сельской местности обсудили на заседании Республиканского общественного совета по региональному развитию при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам председателя Совета, депутата Мажилиса Парламента Юлии Кучинской, на сегодняшний день более 40% казахстанцев проживают в сельской местности. При этом сохраняются значительные социально-экономические диспропорции между уровнем и качеством жизни в отдельных селах.

Так, по результатам социологических исследований Института общественной политики партии «Nur Otan», ежемесячный доход каждой второй семьи не превышает 100 тысяч тенге, каждая десятая – живет на сумму не больше 42500 тенге. Средний доход сельских семей значительно ниже городских и ниже официальной статистики.

В Предвыборной программе партии до 2025 года ставится задача модернизировать 3,5 тысячи сел. В этом году в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» планируется направить 105 млрд тенге на развитие более 480 сел, в которых проживают 1,3 млн человек.

«Это позволит реализовать более одной тысячи проектов для развития транспортной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Для улучшения качества жизни граждан в 3,5 тыс. селах в рамках дальнейшей реализации проекта в течение 5 лет будет выделено порядка 800 млрд тенге», - сказал в ходе заседания вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров.

В свою очередь член Совета, депутат Мажилиса Ерлик Тайжанов поднял вопрос о судьбе сел, которые не входят в перечень опорных и спутниковых. В качестве примера он продемонстрировал участникам заседания состояние дорог к селу Майбалык Северо-Казахстанской области.

«В Северо-Казахстанской области – плачевное состояние дорог, нет обеспечения водой. Почему люди уезжают, дома бросают? Из-за того, что местные власти никаких мер не принимают. Отчитались в прошлом году, что 252 млн тенге потратили на ремонт этой дороги, но никакого гравия, цемента я там не вижу. Это просто халатное отношение местной власти», - сказал он.

Депутат Мажилиса Парламента Айгүл Құспан отметила важность применения более гибкого подхода при отборе сельских населенных пунктов и создания комфортных условий на селе вне зависимости от его статуса. Сегодня не все сельские жители готовы к смене места жительства, в том числе в силу отсутствия возможностей.

Кроме того, партийцы отметили отсутствие системного видения того, как должны развиваться регионы. Заместитель председателя Совета, депутат Амерхан Рахимжанов подчеркнул, что при проведении выборочного анализа сельских населенных пунктов стало очевидным, что огромные территории районов остаются вне охвата проектом. К примеру, в Акмолинской области наблюдаются значительные диспропорции в разрезе районов. Так, в Астраханском районе отобранные села позволили охватить 78% сельского населения, а в Аккольском – только 11%.

Кроме того, член Совета, депутат Вера Ким отметила, что согласно данным Дорожных карт развития опорных и спутниковых сел, в некоторых сельских населенных пунктах показатели реализации проекта не меняются в течении всего периода за исключением естественного притока/оттока населения. Более того, «анализ финансируемых проектов показывает, что среди поддержанных – преобладают проекты, направленные не на развитие, а текущие ремонты. Сможем ли мы реально модернизировать 3,5 тысячи сел и не окажутся ли наши громкие обещания об улучшении жизни 88% сельских жителей «пустыми словами?», - задалась вопросом Вера Ким.

Депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева и экономист Ярали Халилов отметили важность координации проекта «Ауыл – Ел бесігі» с другими государственными программами по развитию регионов, поддержки занятости и бизнеса, выделения орошаемых земель и строительства жилья. Наряду с этим, члены Совета подчеркнули важность совершенствования методологии отбора и расчета показателей для приоритезации сельских населенных пунктов и предложили рассмотреть возможность пересмотра перечня опорных и спутниковых сел. Рекомендовано пересмотреть систему финансирования в рамках проекта, чтобы местные исполнительные органы имели возможность планировать развитие населенных пунктов наперед.

По итогам заседания было принято решение о проведении совместной работы Совета и Министерства национальной экономики по проведению системного мониторинга за качеством проводимых работ и освоением бюджетных средств в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі». Члены Совета, представители крупнейших общественных организаций выразили готовность участвовать в данной работе. Так, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила, что члены организаций, входящих в состав Альянса, примут непосредственное участие в данной работе.