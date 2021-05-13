В НПП «Атамекен» рассказали, как караоке подключаются в проект Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Караоке в проекте Ashyq работают в тестовом режиме. Об этом сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом возможность участия караоке в проекте имеется. Сейчас через Ассоциации, вы знаете, что в постановлении прописано два варианта подключения к системе: напрямую через региональную палату и через Ассоциацию. Насколько я знаю, информация по караоке поступает. Но первые 9 дней они работают в тестовом режиме. Как только пройдет тестовый режим, будут выгружены на сайт акимата. Пока по тестовикам на сайте информации нет. На самом деле караоке подключились», - пояснила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Что касается караоке и других субъектов, которые работают в тестовом режиме, по ее словам, сейчас Атамекен договаривается с акиматами, чтобы на сайте была информация не только по тем, кто работает больше 9 дней, но также по тем, кто работает в тестовом режиме.

«Тогда вы увидите караоке, пройдет 9 дней. Также будет информация по объектам, исключенным из проекта. Уже появятся и такие данные. Первый раз их предупредили. Появятся те, кто работают в проекте добровольно. Эти четыре группы появятся на сайте. Мы надеемся, что, как только они там появятся, у нас получится интегрировать и размещать на сайте «Атамекен», - добавила Юлия Якупбаева.



