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    14:56, 13 Май 2021 | GMT +6

    В НПП «Атамекен» рассказали, как караоке подключаются в проект Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Караоке в проекте Ashyq работают в тестовом режиме. Об этом сообщила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом возможность участия караоке в проекте имеется. Сейчас через Ассоциации, вы знаете, что в постановлении прописано два варианта подключения к системе: напрямую через региональную палату и через Ассоциацию. Насколько я знаю, информация по караоке поступает. Но первые 9 дней они работают в тестовом режиме. Как только пройдет тестовый режим, будут выгружены на сайт акимата. Пока по тестовикам на сайте информации нет. На самом деле караоке подключились», - пояснила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

    Что касается караоке и других субъектов, которые работают в тестовом режиме, по ее словам, сейчас Атамекен договаривается с акиматами, чтобы на сайте была информация не только по тем, кто работает больше 9 дней, но также по тем, кто работает в тестовом режиме.

    «Тогда вы увидите караоке, пройдет 9 дней. Также будет информация по объектам, исключенным из проекта. Уже появятся и такие данные. Первый раз их предупредили. Появятся те, кто работают в проекте добровольно. Эти четыре группы появятся на сайте. Мы надеемся, что, как только они там появятся, у нас получится интегрировать и размещать на сайте «Атамекен», - добавила Юлия Якупбаева.



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