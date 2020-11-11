В ноябре 2020 года состоится IX Гражданский форум

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IX Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz» пройдет с 23 по 27 ноября 2020 года в формате Недели гражданского общества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Традиционное мероприятие, объединяющее общественных деятелей страны, в нынешнем году будет проведено в новом формате. В целях безопасности участников Гражданский форум переведен в режим онлайн, а для удобства делегатов насыщенная программа распределена по пяти дням.

Таким образом, в течение недели планируется обсудить актуальные вопросы, в том числе основные направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО, перспективы трехстороннего сотрудничества общества, государства и бизнеса и многое другое. Кроме того, будет опубликован доклад об исполнении рекомендаций предыдущих форумов и организованы встречи отраслевых НПО с курирующими министрами.

Делегаты Форума смогут принять участие в экспертных, дискуссионных и обучающих мероприятиях, задать интересующие вопросы и внести свои предложения по развитию гражданского общества в Республике Казахстан. Стоит отметить, что Министерство информации и общественного развития приглашает активистов к формированию тематики и повестки Гражданского форума, принимая предложения и учитывая актуальные темы, волнующие общество.

Предполагается, что форум охватит свыше 1000 участников из числа представителей НПО, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ со всего Казахстана.

Напомним, Гражданский форум – это традиционная площадка, организовываемая каждый второй год с 2003 года при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.



