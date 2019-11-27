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В Новый год без долгов - налоговики проводят рейды в Алматы

27 Ноября 2019 15:30
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В Новый год без долгов - налоговики проводят рейды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по г. Алматы сообщает о проведении совместного с Департаментом полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей профилактического мероприятия «Встречаем новый год без налоговых долгов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДГД.

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По состоянию на 25 ноября 2019 года, 156 761 физических лиц задолжали по налогам на собственность (имущество, земля, транспорт) свыше 4,3 млрд. тенге .

При этом, наибольший удельный вес 84,8 % от всей задолженности составляет задолженность по налогу на транспортные средства.

В связи с чем, в рамках профилактического мероприятия «Встречаем Новый год без налоговых долгов» с 25 ноября ДГД по г. Алматы совместно с Департаментом полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей начаты мероприятия, направленные на взыскание задолженности с физических лиц путем принятия частными судебными исполнителями мер по вынесенным постановлениям о возбуждении исполнительного производства.

При этом, в ходе отработки планируется применять одну из самых эффективных мер – ограничение в использовании автотранспортного средства (помещение на штрафстоянку) должника до полного погашения задолженности.

Тем самым, Департамент государственных доходов по г. Алматы призывает добровольно погасить имеющуюся налоговую задолженность, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания, что позволит сэкономить на уплате дополнительных расходов частных судебных исполнителей.

Напоминаем, что налогоплательщики могут узнать о наличии/отсутствии задолженности по налогам на сайте КГД или пройдя по следующей ссылке

Вместе с тем, до сведения физических лиц доводится о проводимой налоговой амнистии путем списания пени при условии уплаты физическим лицом основной суммы налога по налоговым обязательствам. Списание пени производится автоматически в течении трех рабочих дней после оплаты основного долга по налогам.

Срок действия проводимой налоговой амнистии истекает 31.12.2019 года.

По всем вопросам касательно имеющей задолженности физических лиц по налогам, жители г.Алматы могут обращаться в Управление непроизводственных платежей ДГД по г.Алматы по т.267-69-94, 267-69-26 – УНП.

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Ключевые слова: Алматы, Экономика,
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