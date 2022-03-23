В Новой Зеландии отменят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых профессий

СИДНЕЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Новая Зеландия отменяет требование обязательной вакцинации против коронавируса для некоторых профессий с 4 апреля 2022 года. Об этом в среду сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Контроль вспышки омикрон-варианта коронавируса и высокие показатели вакцинации населения Новой Зеландии позволяют нам безопасно ослабить санитарные ограничения», - указала Ардерн в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства, отметив, что часть запретов и требований будет отменена с 4 апреля 2022 года.

Премьер отметила, что страна уже прошла пик вспышки и ежедневный прирост числа зараженных неуклонно снижается, а потому «с 4 апреля документ о вакцинации не будет требоваться для посещения любых общественных и государственных организаций и учреждений». «Также будет отменено требование об обязательной вакцинации для всех категорий граждан, кроме занятых в сфере здравоохранения, ухода за инвалидами и престарелыми, а также сотрудников пенитенциарной системы. Останется прививка обязательной и для работников пограничной и таможенной служб», - сказала глава правительства.

Также Ардерн сообщила, что с 26 марта будет увеличен лимит на число участников общественных мероприятий и гостей ресторанов и баров со 100 до 200 человек, кроме того, будут отменены запреты и ограничения на спортивные состязания.

К настоящему моменту в Новой Зеландии выявили 538 839 случаев заражения коронавирусом, 20 130 из них - за последние 24 часа. С начала пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 184 человека.